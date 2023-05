Amministrative, il Pd provinciale: “Vince il radicamento dei nostri riferimenti sul territorio”

“Pur trovandoci di fronte ad una tornata elettorale in cui ha prevalso il carattere civico, non possiamo esimerci da qualche valutazione in riferimento alle Amministrative dei 14 e 15 maggio che hanno visto l’elezione di 17 sindaci e di altrettanti consigli comunali sul nostro territorio provinciale. Dai risultati, infatti, emerge con chiarezza l’indiscutibile protagonismo dei riferimenti territoriali riconducibili al Partito Democratico che si sono imposti con risultati in alcuni casi davvero schiaccianti, a conferma di come il nostro radicamento rappresenti un dato di fatto, un oggettivo nostro punto di forza che ci rende forza politica capace di esprimere una classe dirigente diffusa ed attrattiva. All’orizzonte non ci pare di incrociare altre forze politiche in grado di esprimere la stessa vivacità e la stessa forza in termini di presenze e di idee, ma anche di impegno ed abnegazione per la crescita delle nostre comunità che si traduce in una partecipazione così significativa e qualificata. Nel formulare gli auguri di buon lavoro a tutti gli amministratori eletti che si riconoscono nelle posizioni del Partito Democratico, non possiamo non esprimere il nostro apprezzamento e la nostra soddisfazione per la centralità che il nostro partito ancora una volta si è guadagnato sul campo”.

E’ quanto si legge in una nota diffusa dalla segreteria provinciale del Partito Democratico d’Irpinia.