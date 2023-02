San Martino Valle Caudina, la differenziata vola all’80%

A San Martino Valle Caudina la percentuale di raccolta differenziata ha raggiunto circa l’80%. Ad annunciarlo con orgoglio è il sindaco Pisano, il quale sottolinea che il risultato fa sì che il comune dai lui guidato, sia tra i primi in provincia di Avellino.

Per il sindaco il merito è ascrivibile in primis alla cittadinanza, poi al coordinatore e agli operatori di Irpiniambiente gli operatori della Comunità Montana e delle ditte impegnate sul territorio per le pulizie delle strade e del verde pubblico.

Pertanto, anche quest’anno, in collaborazione con la locale Pro Loco San Martino Valle Caudina APS saranno distribuiti i calendari della raccolta differenziata 2023.

I cittadini che volessero ritirarlo personalmente, potranno recarsi presso il Comune (Ufficio protocollo) dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12 oppure presso la sede della Pro Loco (Villino Del Balzo) dal lunedì al sabato dalle ore 9 alle ore 12.