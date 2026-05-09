San Martino Valle Caudina, finanziato un milione di euro per la sicurezza stradale

Il Comune di San Martino Valle Caudina ha annunciato l’arrivo di un finanziamento da 1 milione di euro destinato alla messa in sicurezza della viabilità comunale. L’intervento rientra nel programma di miglioramento delle infrastrutture stradali del territorio.

Uno dei punti principali riguarda località Campanino, area caratterizzata dalla presenza di attività commerciali e già in passato teatro di incidenti che hanno coinvolto la comunità. Il progetto prevede la realizzazione di un nuovo parcheggio, con l’obiettivo di decongestionare il traffico e migliorare la sicurezza per residenti, lavoratori e utenti della zona.