“La città che verrà”: nuovo appuntamento del M5s su lavoro, salute e ambiente

Continua il percorso di confronto pubblico promosso dal Movimento 5 Stelle nell’ambito dell’iniziativa “La città che verrà”, una serie di appuntamenti dedicati alla presentazione del programma e alla condivisione delle proposte per il futuro di Avellino.

L’obiettivo del ciclo di incontri è offrire ai cittadini uno spazio aperto e partecipato, nel quale approfondire idee, progetti e visione amministrativa, favorendo una scelta consapevole in vista delle prossime elezioni comunali.

Il nuovo appuntamento – incentrato sulle tematiche del lavoro, della salute e dell’ambiente – è in programma domani, domenica 10 maggio, alle ore 18:30, presso il Comitato elettorale M5S di Piazza Libertà n. 48, nel cuore del capoluogo irpino. L’incontro sarà dedicato al dialogo diretto con la cittadinanza, con momenti di confronto e ascolto sulle priorità della comunità, alla presenza dei candidati Agostino De Rosa, Pasquale Luca Nacca, Antonella Graziano e Maria Cioffi. I relatori dell’incontro saranno il Dott. Carmelo Lo Mazzo, già Direttore dell’Area Territoriale del Dipartimento Provinciale ARPAC di Avellino e Italia D’Acierno, Segretaria Generale CGIL Avellino.

Interverranno: