San Martino V.C., ottenuto finanziamento di un milione di euro per l’impianto sportivo comunale

Il comune di San Martino Valle Caudina è risultato beneficiario di un finanziamento di 1.000.000,00 di euro per l’adeguamento dell’impianto sportivo comunale “Melina Pignatelli della Leonessa”, nell’ambito del PNRR Missione 5 “inclusione e coesione territoriale, strategia nazionale per le aree interne”.

Si tratta di un finanziamento particolarmente atteso che consente al comune di adeguare il campo di calcio attraverso gli interventi di sostituzione del manto in erba sintetica, installazione delle torri fari per l’illuminazione notturna, sistemazione degli spalti e adeguamento degli spogliatoi.

“Con la realizzazione di questo progetto, l’impianto sportivo sarà finalmente omologato ai canoni del della FIGC – Lega Nazionale Dilettanti – dichiara l’amministrazione comunale -.

L’importante risultato raggiunto premia il lavoro di programmazione svolto in questi anni ed in particolare facciamo un plauso all’ufficio tecnico comunale che supporta l’azione amministrativa, avendo colto la necessità di dotare l’ente di una banca dati progettuale, fondamentale per attivare i bandi del PNRR, che rappresenta una occasione storica di crescita e sviluppo delle nostre comunità”.