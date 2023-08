A San Mango un evento dedicato alla memoria collettiva

Giovedì 17 agosto (dalle ore 21:00) al Largo Seggio di San Mango sul Calore la festa patronale di San Teodoro si aprirà con l’evento ‘MEMORIE SAMMANGHESI’, organizzato dalla locale Pro Loco in collaborazione con l’amministrazione comunale e la ‘Mnemoteca’: attraverso l’ausilio di immagini e video, quest’anno dedicati alle vicende umane e belliche vissute nel secolo scorso da vari concittadini, la comunità potrà cogliere alcuni tratti distintivi della propria identità storico-sociale.

Di più, rimanendo sul tema della cultura del territorio, in apertura di serata l’associazione curerà la presentazione della mostra ‘SAN MANGO ESPONE’ (allestita da Enzo Giannitti, Elio Giannitti, Antonio Prizio, Giuseppe Palmariello in collaborazione con vari altri cittadini), che rimarrà aperta sino alla fine del mese. Nei giorni successivi la festa si snoderà con: lo spettacolo teatrale ‘Alla scoperta di Dante’ (sabato 19), proposto dalla compagnia Clan H; l’intervento del concerto bandistico di Andretta, che allieterà l’intera giornata di domenica 20, incentrata sulla pomeridiana messa solenne celebrata dal parroco don Rocco Salierno e sulla successiva processione del patrono; il concerto conclusivo di lunedì 21, con la partecipazione degli artisti Gianfranco Caliendo, Nando De Rena, Rocco Borsalino, La Dea del Fuoco. Non mancherà il tradizionale omaggio civile e religioso ai caduti di tutte le guerre e ai defunti.