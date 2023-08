“Concertone” di Avellino, in campo anche Autostrade per l’Italia

Anche Autostrade per l’Italia in “campo” per il concerto di questa sera ad Avellino, organizzato dall’amministrazione comunale del capoluogo irpino. Ai fan di Tananai, Achille Lauro e Gaia, che si esibiranno in piazza Libertà a partire dalle 21.30 circa, viene consigliata l’uscita “Avellino Est” dell’autostrada A16 Napoli-Bari. Un consiglio molto utile, visto che i tre artisti, molto noti, stanno richiamando persone da diversi comuni, non solo quelli irpini ovviamente.

Già da questa mattina presto, in tanti si sono assiepati sotto il palco della principale agorà cittadini, per prendere parte all’evento che è rigorosamente gratuito.