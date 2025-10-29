Pandorogate, la pensionata di Avellino sarà risarcita dalla Ferragni: somma in beneficenza

AVELLINO- Sarà devoluta in beneficenza ad un’associazione irpina la somma con cui Chiara Ferragni risarcirà la pensionata di 76 anni che aveva acquistato alcuni Pandoro Pink Christmas e che, lo scorso settembre, aveva chiesto di essere parte civile nel procedimento in cui la influencer è imputata per truffa aggravata, assieme ad altre due persone. Un accordo stragiudiziale tra i legali della pensionata di Avellino, quello che gli avvocati Mario Di Salvia e Giulia Cenciarelli hanno infatti raggiunto con i legali della influencer. Il prossimo 4 novembre, data nella quale ci sarà l’udienza in cui verrà anche resa nota, verosimilmente l’associazione irpina a cui sarà devoluta la somma. La vicenda è relativa alle operazioni commerciali ‘Pandoro Balocco Pink Christmas’ (Natale 2022) e “Uova di Pasqua Chiara Ferragni – sosteniamo i Bambini delle Fate”. Alla fine l’obiettivo di vedere realizzata con l’acquisto dei panettoni un’iniziativa di beneficenza la pensionata avellinese lo ha comunque raggiunto, visto che sarà anche una cifra (l’importo non è stato comunicato).