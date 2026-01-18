Salza Irpina, Antonio a venti anni raccoglie il testimone di papà Enzo e diventa poliziotto

SALZA IRPINA- Un vero e proprio passaggio di testimone da padre a figlio al servizio della collettività. Tra le tante storie della cerimonia dei 209 nuovi agenti della Polizia di Stato che hanno prestato giuramento al termine dei sei mesi residenziali del 231esimo corso svolto alla Scuola Allievi Agenti di Polizia di Stato di Peschiera del Garda c’e’ anche quella di Innocenzo e Antonio Treviglio. Padre e figlio. Innocenzo, con una carriera iniziata in Polizia nel 1990, con il primo incarico a Roma, presso il commissariato Tuscolano alle Volanti di zona. Dal 1992 al 2007 alla Sottosezione della Polstrada di Avellino Ovest, dopo alla Sezione di Avellino fino al 31 luglio. Antonio, venti compiuti da un mese, che proprio a luglio, mentre il papa’ lasciava (se così si può dire per un esponente delle forze dell’ordine) il servizio attivo, entrava a far parte della Polizia di Stato. Un giovanissimo che gia’ nella sua comunità si è distinto per l’impegno civile, quello che ora ha raccolto l’insegnamento del padre nel servizio per la sicurezza della comunita’. Anche Antonio ha deciso di “esserci sempre”.