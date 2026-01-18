Referendum, il giudice irpino che bacchetta l’Anm e diventa idolo del Si

AVELLINO- Il giudice irpino Natalia Ceccarelli, membro del Comitato Direttivo Centrale dell’ANM, e’ da alcune ore diventata una testimonial del Si al Referendum sull’ordinamento giudiziario, seguito delle sue dichiarazioni durante l’ultima riunione del direttivo del sindacato delle toghe. Il magistrato ha criticato l’operato dell’ANM durante la campagna referendaria. Sui social, le pagine dei Comitati per il Si lo hanno definito “un documento importantissimo che vi chiediamo di far girare il più possibile”. Ma cosa ha detto il magistrato nel passaggio finito al centro dell’attenzione: “come si fa a tornare a un confronto sereno dopo la divulgazione di quei manifesti nei quali noi, l’Associazione Nazionale Magistrati, della quale io faccio parte come minoranza, ha abdicato a un qualsivoglia approccio tecnico contenuto al merito della riforma abbracciando la politica e il modus degli imbonitori. Abbiamo abdicato al nostro ruolo tecnico, abbiamo abdicato alla nostra terzietà e siamo diventati agitatori di menti, di coscienze abdicando anche al nostro ruolo istituzionale che è quello di comporre i conflitti e non di suscitarli.”