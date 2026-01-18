Il Comitato Civico irpino ad Isernia al fianco del sindaco che dorme in tenda contro i tagli alla Sanita’

ISERNIA- Ci sara’ anche il Comitato Civico Irpino – COCIR al fianco del Sindaco Piero Castrataro, il primo cittadino che da giorni dorme in tenda davanti al Veneziale, la struttura ospedaliera, in segno di protesta per gli ulteriori tagli ai servizi essenziali previsti nel Pos. La manifestazione si svolgerà questo pomeriggio ad Isernia. Una fiaccolata per la Sanità pubblica L’iniziativa, prevista per le 17 di oggi , attraverserà il centro della città e avrà il Veneziale come luogo di destinazione. Lo scopo è proteggere un bene comune: il diritto a curarsi, anche per i cittadini che vivono nelle aree interne del Paese. Il notaio Fabrizio Pesiri, uno dei riferimenti del Comitato per la difesa della Salute in Irpinia ha sottolineato e ribadito che la presenza è dettata dalla necessità di: “dimostrare che la Sanità Pubblica è un problema di cui tutti devono farsi carico, e che le singole iniziative non vanno lasciate senza sostegno”. Cosi’ come annunciato da Oscar Pesiri, riferimento del Comitato Civico, ci sara’ anche l’Irpinia in Piazza Celestino V : spero che riusciremo a dare una mano ad un Primo Cittadino coraggioso che ci ha messo faccia ed impegno”.