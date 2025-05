Fiamme sulla banchina dei Regi Lagni: Guardia Agroforestale e Vigili del Fuoco in azione

QUINDICI- Un incendio che poteva avere più gravi conseguenze. Quello quasi sicuramente doloso, scoppiato nel primo pomeriggio lungo una delle banchine del Regio Lagno di Quindici, in territorio del Comune di Lauro. Il rogo, che ha riguardato una striscia di circa cinquanta metri lungo le sponde del canale era ben visibile dalla Sp97. Ed e’ stato il dirigente regionale della Guardia Agroforestale Andrea Palmese, che insieme ad un altro volontario era in transito sulla zona, a notare le fiamme e dare l’allarme ai Carabinieri e ai Vigili del Fuoco. Nel frattempo proprio un casco rosso, in servizio a Sarno ma residente nella zona, Aniello Giagnuolo, e’ riuscito creando delle linee tagliafuoco a circoscrivere le fiamme e la bonifica poi e’ toccata ai caschi rossi del Comando Provinciale di Avellino. Gia’ nelle prossime ore sarà proprio la Guardia Agroforestale a segnalare alle autorità competenti le ipotesi di reato di dolo contro ignoti.