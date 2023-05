Salvini convoca un tavolo tecnico per la Piattaforma logistica

Il Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, Matteo Salvini, ha convocato una “riunione di coordinamento tecnico” per “le valutazioni congiunte” sulla Piattaforma logistica in Valle Ufita per il giorno 31 maggio alle ore 11.00, presso la sala riunioni del Ministero in Piazza di Porta Pia a Roma.

Invitata la Regione Campania nella perosna del Presidente della IV Commissione Consiliare Urbanistica, Trasporti e Lavori Pubblici, Luca Cascone, il Comune di Ariano, il Comune di Grottaminarda, il Commissario ZES, Giuseppe Romano, Confindustria Campania, RFI S.p.A, nella persona dell’Amministratore delegato Giancarlo Strisciuglio.La convocazione da parte del capo del dipartimento Enrico Maria Pujia.

Commenta con soddisfazione il Deputato irpino, Gianfranco Rotondi: «Ringrazio il Ministro Salvini della tempestività con cui ha dato corso alla richiesta di un tavolo tecnico sul polo logistico, con la presenza di tutti gli attori istituzionali coinvolti nel progetto. Mi sembra un grosso passo avanti».