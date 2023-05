Maggio dei Libri, nella Villa di Ariano “Libreria nel verde”

Domani, sabato 27 maggio alle ore 16, appuntamento nella Villa Comunale di Ariano Irpino con “Libreria nel verde”. L’evento è stato realizzato, in occasione del “Maggio dei Libri”, dal Rotaract Club Avellino Est, con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale di Ariano e con la collaborazione dell’ISS Ruggiero II, sono stati, infatti gli studenti ad occuparsi delle decorazioni delle librerie.

Il progetto “Libreria nel verde”, consiste nell’installazione di piccole case di legno negli spazi verdi pubblici, al fine di incentivare i giovani e la collettività alla lettura all’aria aperta, per creare uno strumento che favorisca lo scambio di libri.

I libri contenuti nelle librerie nel verde saranno in parte donati dal Rotaract Club Avellino Est ed in parte messi a disposizione dalla Biblioteca Comunale di Ariano Irpino; saranno accessibili e a disposizione di tutti i cittadini che potranno prenderli in prestito ed anche donare altri libri.

Per l’utilizzo della libreria è stato previsto di un regolamento e naturalmente si raccomanda un utilizzo corretto per salvaguardare l’integrità delle casette di legno ed il loro contenuto. Intanto la cittadinanza è invitata a partecipare alla manifestazione di inaugurazione.