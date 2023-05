Investimento mortale sulla variante, uomo travolto sotto gli occhi dei bambini

Si sarebbe reso conto del pericolo ed avrebbe spinto indietro i bambini per metterli in salvo ma lui è stato preso in pieno ed ha perso la vita. Tragico investimento ieri sera sulla variante 7 Bis, nel territorio di Atripalda, all’altezza della pizzeria T-Bone, dove il 50enne di Capriglia si era recato con la famiglia per festeggiare il compleanno della cognata. Erano in 9, avevano trascorso una bella serata in allegria, poi all’uscita del locale, intorno alla mezzanotte, l’uomo, secondo una prima ricostruzione, si sarebbe avvicinato al ciglio della strada per andare a prendere l’auto nel piazzale dell’area di servizio.

Non è ancora ben chiaro se l’impatto con una station wagon che proveniva da Avellino, sia avvenuto sul ciglio della strada o sulla carreggiata, saranno gli uomini della Sezione Polizia Stradale di Avellino a stabilirlo ma a quanto raccontato dai testimoni, l’auto viaggiava a velocità sostenuta. Un impatto fatale che ha sbalzato il corpo dell’uomo per diversi metri. Tutto questo sotto gli occhi del figlio, del nipote e degli altri familiari. Immediatamente soccorso dai dipendenti del locale e da alcuni avventori, sembra che due giovani medici abbiano tentato anche le manovre di rianimazione, ma non c’è stato nulla da fare.

Sul posto insieme alla polizia, il personale dell’Anas per bloccare il traffico e consentire le operazioni di soccorso ed i rilievi del caso; purtroppo i sanitari del 118 non hanno potuto far altro che constatare il decesso, probabilmente avvenuto sul colpo. Sarà l’autopsia a stabilirlo, già disposta del medico legale, dottoressa Carmen Sementa, arrivata sul luogo dell’incidente per un primo esame del corpo.

Si può solo immaginare il dolore, lo stato di shock dei bambini, della moglie e di tutti familiari del 50enne, una brava persona già colpita da lutti e gravi problemi familiari. Sconcerto tra gli avventori ed i dipendenti del locale che come detto sono subito accorsi, ma anche delle altre attività commerciali vicine. Ed incredulità e sgomento a Capriglia dove la notizia si sta diffondendo tra la comunità.

Per un incredibile scherzo del destino l’uomo ha lo stesso nome dell’altro 50enne deceduto ieri a Contrada, mentre lavorava in un fondo agricolo, investito dalla sua stessa auto parcheggiata in discesa. Una giornata davvero funesta per l’Irpinia.