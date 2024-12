Carabinieri Forestali e Asl, controlli ai prodotti che finiranno sulla tavola a Natale

LAURO- Cosa finirà sulla tavola nei giorni delle festivita” e soprattutto saranno prodotti sicuri? A vigilare sulla sicurezza e la tracciabilita’ degli alimenti, in particolare i prodotti ittici, che sono il principale piatto della Vigilia su tante tavole irpine, ci pensano i Carabinieri Forestali e l’Asl, che a quanto pare hanno attivato controlli congiunti per verificare etichettatura e traccciabilita’ dei prodotti che scandiscono le classiche tavole del “cenone” della Vigilia e di Natale. Nella mattinata di oggi i militari della stazione dei Carabinieri Forestali di Marzano di Nola e il personale dell’ Asl di Avellino hanno eseguito controlli nell’ ambito del mercato settimanale. I risultati non sono noti, ma sulla vigilanza e le verifiche c’e’ la massima certezza. Controlli che sicuramente continueranno nei prossimi giorni.