Salvatore Grasso, originario di Quindici giura da neo vice ispettore della Polizia di Stato

NETTUNO- Salvatore Grasso, neo vice ispettore della Polizia di Stato, ha giurato questa mattina insieme ai “colleghi” del Diciassettesimo Corso Allievi vice ispettori presso l'”Istituto per Ispettori di Nettuno” della Polizia di Stato. Un traguardo brillantemente raggiunto per il giovane, che ha brillantemente superato il Corso, collocandosi come terzo classificato nella graduatoria presso l’Istituto di Nettuno e quarto nella graduatoria nazionale su 985 allievi. Motivo per cui e’ stato premiato dal Direttore dell’Istituto di Nettuno, Dirigente Superiore della polizia di Stato, Lorena Di Felice. Una “carriera” nella Polizia, che e’ stata sempre il sogno del giovane neo vice ispettore, originario di Quindici, laureato in Giurisprudenza e prima di entrare nella Polizia di Stato già per alcuni anni ha svolto sia la professione di avvocato che superato la selezione come Upp presso il Tribunale di Nola.