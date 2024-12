Card vaccinali, Giulivo e Santaniello prosciolti dalle accuse di danno erariale

AVELLINO- “Rigetta le domande proposte dalla Procura regionale nei confronti di

Giulivo Italo, Bisogno Massimo, Trama Ugo, Postiglione Antonio e Santaniello Roberta”. E’ quello che hanno deciso i magistrati della Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti della Campania nei confronti dei componenti dell’Unità di Crisi, contenuti a giudizio per il danno erariale delle card vaccinali della Regione Campania. Sono stati “prosciolti” dall’accusa per cui invece è stata accolta la domanda per un danno erariale per il governatore della Campania Vincenzo De Luca, che e’ stato condannato a risarcire alla Regione Campania la somma di euro 609.000,00. La Corte ha accolto parzialmente la richiesta iniziale dell’accusa, che aveva quantificato il risarcimento in 3,7 milioni di euro. De Luca ha già annunciato che impugnerà la sentenza.Le “card vaccinali” erano state introdotte dalla Regione Campania nel gennaio del 2021 e avevano l’obiettivo di fornire non meglio specificate agevolazioni alle persone vaccinate contro il coronavirus, per accedere a locali e mezzi pubblici. Vennero regolamentate con un’ordinanza regionale e ne furono prodotte 3,5 milioni. Ma pochi mesi dopo il governo italiano realizzò a sua volta il Green Pass, il certificato vaccinale valido in tutta Italia, che rese inutili le “card vaccinali” della Campania. La loro distribuzione venne quindi sospesa.