Salvarono una bimba di 3 anni scortando l’ambulanza tra la folla, premiata la Polizia Locale di Bagnoli

BAGNOLI IRPINO – Salvarono una bimba di tre anni, caduta e con un ematoma, scortando l’ambulanza che l’avrebbe condotta al Moscati tra la folla della sagra. Un lieto fine e l’abbraccio con i genitori della piccola Aurora. A distanza di due anni dai fatti, avvenuti nell’ottobre del 2022, arriva il conferimento della croce e nastrino per meriti speciali per gli operatori di polizia locale particolarmente distintisi in servizio per azioni encomiabili sul piano sociale o professionale connotate da particolari doti di alto valore, per il Capitano Michele Caponigro e Maresciallo Capo Salvino Nicastro, che questa mattina hanno ricevuto nella sala giunta della Regione Campania la Croce al Merito speciale con la seguente motivazione: “Per essersi prodigati in una operazione estrema di salvataggio di una bambina di 3 anni con ematoma al cervello dopo una caduta nei pressi di Laceno, scortando l’ambulanza ad altissima velocità fino al pronto soccorso dell’Ospedale Moscati di Avellino, attraversando folla e traffico”.