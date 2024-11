FOTO/ Torce e volto travisato, ladri ancora in azione ad Aiello del Sabato

AIELLO DEL SABATO- Torcia, cappelli e un passamontagna bianco usato come travisamento per non farsi riconoscere. Agiscono in tre e si muovono con agilita’ scavalcando mura di cinta e recinzioni e dileguandosi nella boscaglia e nei terreni che si trovano a ridosso delle abitazioni prese di mira. Sono i malviventi che continuano a prendere di mira la zona di Aiello del Sabato. Ieri sera sono stati avvistati nella zona di San Raffaele, una di quelle piu’ colpite da questa nuova escalation. Ad Aiello ormai la vigilanza e’ alta, ma i ladri hanno dalla loro parte sia il buio che la vasta boscaglia che circonda le abitazioni. Un lavoro non facile per i militari dell’Arma al lavoro per identificare gli autori dei raid che hanno messo in allerta tutto il territorio.