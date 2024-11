Salvarono un uomo, croce per meriti speciali alla Polizia Locale di Solofra

SOLOFRA – Salvarono un uomo dopo ore di trattative sulla montagna di San Michele, a distanza di tre anni Il capitano Lucio De Pascale , il Maresciallo Capo Costantino Salerno , il Maresciallo Capo Arturo Aversa sono stati insigniti questa mattina nella Sala Giunta della Regione Campania dall’assessore regionale Mario Morcone, alla presenza del sindaco di Solofra Nicola Moretti, della croce e nastrino per meriti speciali per gli operatori di polizia locale particolarmente distintisi in servizio per azioni encomiabili sulpiano sociale o professionale connotate da particolari doti di alto valore, insieme ad altri colleghi da tutta la Campania. Il conferimento e’ avvenuto con la seguente motivazione: “Per aver rintracciato e disarmato dopo ore di trattativa, ad un’altezza di 1450 metri, in ore notturne, una persona affetta da problemi psichici che si era allontanata dalla propria abitazione”.