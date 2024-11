Domani nella parrocchia di Torchiati l’ultimo saluto ad Angelo: lutto cittadino a Montoro

Montoro si ferma per dare l’ultimo saluto al diciottenne Angelo Galasso, che non ce l’ha fatta dopo una settimana di lotta in Rianimazione a superare le gravissime ferite rimediate nell’incidente avvenuto lungo il Raccordo. L’amministrazione comunale di Montoro ha proclamato il lutto cittadino. Si legge nell’ordinanza del sindaco Carratu’: “Vista la prematura scomparsa del giovane Angelo Galasso, avvenuta in seguito al tragico incidente stradale lo scorso 21 novembre, che ha suscitando immenso dolore e commozione in tutti i cittadini montoresi, l’Amministrazione Comunale ha ritenuto doveroso, interpretando i sentimenti di angoscia dell’intera comunità e di vicinanza alla famiglia colpita da una così drammatica perdita, proclamare una giornata di lutto cittadino. Il Comune di Montoro ha, pertanto, disposto la proclamazione del lutto cittadino per l’intero arco di tempo in cui avranno luogo i funerali del giovane Angelo e fino alla conclusione della cerimonia funebre.Il Sindaco invita i cittadini e le organizzazioni sociali ad esprimere, in forma autonoma, la loro partecipazione al lutto cittadino mediante la sospensione delle attività rumorose o che possano intralciare il rito funebre in segno di raccoglimento e di rispetto e, in particolare, i titolari di attività commerciali ed abbassare le saracinesche in segno di lutto in occasione delle esequie che avranno luogo nella Parrocchia Maria SS. di Loreto in Torchiati di Montoro il 23 novembre 2024, alle ore 10:00”.