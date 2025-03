“Il Lotto Zero dell’Alta Velocità Salerno-Reggio Calabria è un’infrastruttura strategica per il futuro delle aree interne della Campania e dell’intero Mezzogiorno. Il progetto prevede un tracciato di circa 44 km da San Valentino Torio a Baronissi, dove dovrebbe sorgere il nuovo hub ferroviario Salerno-Baronissi. L’opera potrebbe favorire anche il trasporto merci, collegando la zona industriale di Pianodardine e la bassa Irpinia con le principali aree portuali del Sud. Questa soluzione rappresenta un’opportunità straordinaria: a Baronissi si incrocia l’intermodalità della rete ferroviaria già esistente e in fase di elettrificazione, che da Salerno porta verso Avellino-Benevento e chiaramente verso le aree interne della Regione. Sebbene il Lotto Zero non sia stato incluso nel PNRR per ragioni politiche, è inserito nell’elenco delle opere strategiche del decreto-legge n. 77 del 2021, risultando quindi immediatamente finanziabile. In commissione Aree interne abbiamo raccolto le opinioni degli amministratori e delle associazioni del territorio e sollecitato le istituzioni, sia locali che nazionali, affinché si attivino per la realizzazione di questa infrastruttura fondamentale” – dichiara il presidente della Commissione Aree Interne, Michele Cammarano, a margine dell’audizione a cui hanno partecipato sindaci e associazioni, tra queste “Centro Studi Edilizia Reale”, “Insieme per Avellino e l’Irpinia”, “SVIMAR” e “Cittadino SUDD”.