Elezioni comunali, si vota il 25-26 maggio. Ballottaggi e referendum, 8-9 giugno

Via libera del Consiglio dei Ministri al “Decreto elezioni”, che consentirà di votare in due giorni (domenica dalle 7 alle 23 e lunedì dalle 7 alle 15) sia per le Comunali, il 25 e 26 maggio, che per i referendum e gli eventuali ballottaggi, l’8 e il 9 giugno.

In seguito alle numerose sollecitazioni e nonostante i dubbi sulle “coperture legislative” del Ministro Piantedosi, il Governo ha inserito nella bozza del decreto una norma per permettere a studenti e lavoratori fuorisede (circa 5 milioni di persone) di votare per il referendum. Il termine di scadenza per effettuare la richiesta è fissato per lunedì 5 maggio.

La scelta di votare in due giorni mira a contrastare il crescente fenomeno dell’astensionismo, agevolando la maggiore partecipazione possibile dei cittadini alle consultazioni elettorali e referendarie.

In Italia, le elezioni comunali interesseranno 124 Comuni. In Irpinia, si andrà al voto a Chiusano San Domenico, Senerchia e Rotondi.