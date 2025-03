Campi Flegrei, Musumeci firma lo “Stato di mobilitazione nazionale”

Dopo la forte scossa di questa notte – che ha colpito poco dopo l’una i Campi Flegrei – il Ministro per la Protezione Civile, Nello Musumeci dichiara di aver ricevuto dal Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, la richiesta di decretazione dello stato di mobilitazione nazionale.

“Nelle prossime ore firmerò il decreto, a seguito di una breve istruttoria di competenza del Dipartimento di Protezione Civile” – ha dichiarato Musumeci durante un’intervista per Rainews24.

L’epicentro del terremoto, di magnitudo 4.4, è stato localizzato nel mare di Pozzuoli, a due chilometri di profondità.

Lo stato di mobilitazione nazione consentirà all’area territoriale interessata di chiedere il concorso delle risorse nazionali, anche prima della dichiarazione di un eventuale stato di emergenza. Comprenderà le misure e gli interventi messi in campo per assicurare il soccorso e l’assistenza alle comunità colpite, la realizzazione di interventi urgenti e il ricorso a procedure semplificate, con la conseguente attività di informazione alla popolazione.

Musumeci ha anche sottolineato che, pur non essendoci segnali di un’eruzione imminente, l’ipotesi di evacuazione non è da escludere: “Tuttavia, sarà oggetto di esame tra i tecnici solo qualora dovessero dirci di essere in prossimità di un’evoluzione accentuata. Sappiamo che siamo nel mezzo di un complesso sciame sismico che dura da un paio di anni, con migliaia di scosse. Per questo, lo dico alle amministrazioni, le tendopoli devono essere allestite costantemente, non dopo la scossa”.