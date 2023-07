Saldo e stralcio: di che cosa si tratta e a che cosa serve

Quando si parla di saldo e stralcio si fa riferimento a una particolare tipologia di accordo fra un creditore e un debitore attraverso cui il creditore si vede corrispondere dal debitore un importo più basso rispetto a quello dovuto in origine: quel che avviene, dunque, è che una parte della somma viene stralciata. In questo modo il debitore è in grado di saldare il proprio debito, mentre il creditore ha la possibilità di recuperare, entro termini sicuri, l’importo dovuto, non avendo bisogno di far riferimento al pignoramento della pensione o ad altre procedure esecutive quali il pignoramento della busta paga o il pignoramento immobiliare. Si tratta di una risorsa alquanto vantaggiosa dal punto di vista del debitore, che con un accordo saldo e stralcio ha l’opportunità di risparmiare fino a più del 50% del debito complessivo.

Quanto si può risparmiare

L’entità del risparmio che si può ottenere attraverso la procedura di saldo e stralcio non può essere indicata a priori ma è fortemente variabile: è condizionata da diversi fattori che possono essere conosciuti unicamente da un professionista, il quale è chiamato a valutare ogni dettaglio in base alle specifiche condizioni. In ogni caso il saldo e stralcio rappresenta un accordo che coinvolge il creditore e il debitore: questo vuol dire che il creditore è libero di rifiutare la proposta del debitore se la ritiene poco conveniente, e a quel punto eventualmente decide di percorrere strade differenti per provare a rientrare in possesso degli importi che gli spettano.

La procedura da seguire

È indispensabile, pertanto, che il creditore e il debitore trovino un accordo a proposito della somma che deve essere stralciata, ma anche in relazione alla durata del nuovo accordo e al sistema di pagamento da utilizzare: il bollettino postale, il bonifico bancario, e così via. Dopo che l’accordo è stato raggiunto, si realizza un documento che prende il posto del contratto originario al quale le parti erano legate: il nuovo documento costituisce un vincolo sia per il debitore che per il creditore. Va detto che l’accordo di saldo e stralcio non è sempre possibile; esso, inoltre, non ha valore novativo rispetto al credito di partenza. Questo vuol dire che nel caso in cui tale accordo non venisse rispettato dal debitore, è diritto del creditore far rivivere il debito iniziale. Insomma, è importante che il debitore sia in grado di rispettare la proposta transattiva inoltrata al creditore.

Perché c’è bisogno di affidarsi a un professionista

L’accordo di saldo e stralcio non si può proporre sempre; invece, è indispensabile presentare una proposta unicamente in specifici momenti della vita di un credito. Tali situazioni sono note unicamente a un professionista del settore. Può succedere, altrimenti, che il creditore rifiuti la proposta di stralcio non perché non è soddisfatto della cifra che gli è stata proposta, ma perché la proposta in questione è arrivata in un momento non adatto, tale da non permettere di chiudere il debito. Inoltre, non tutti i debiti si possono stralciare per mezzo di tale procedura, e questa è una ulteriore ragione per affidarsi a un professionista.

Quali sono i debiti da stralciare

Nella maggior parte dei casi, possono essere stralciati i debiti che provengono da carte di credito (in genere le cosiddette carte revolving), dai debiti con i fornitori, dai prestiti personali che sono stati contratti con banche o finanziarie o dai debiti fra due soggetti privati. Invece, non si possono stralciare i debiti che hanno origine da TFR, rapporti di lavoro e debiti che sono stati contratti con la pubblica amministrazione. Il documento stipulato attesta la tacitazione definitiva dell’accordo raggiunto.

Per saperne di più

