Ariano, campo scuola della Protezione civile: ancora posti disponibili

Ancora posti disponibili per il campo scuola della Protezione civile che partirà domenica ad Ariano Irpino, dedicato ai ragazzi tra i 10 e i 16 anni di età senza alcuna quota di partecipazione. L’iniziativa, infatti, è finanziata dalla Regione Campania con il patrocinio di altri enti. Un’esperienza unica per trascorrere una settimana come in un vero campo di accoglienza per soccorritori.

Il campo scuola “Anch’io sono la Protezione Civile”, si tiene dal 9 al 16 luglio in Contrada Casone di Ariano Irpino a cura della Protezione Civile Flumerese. Un’avventura per far apprendere ai ragazzi la cultura di protezione civile e per sensibilizzarli sui temi del rispetto del territorio e sulla gestione delle emergenze.

In questi sette giorni i ragazzi dormiranno in tenda, vivranno esperienze nuove tra lezioni teoriche, simulazioni pratiche, sport, uscite didattiche e uscite ludiche. Compiranno un vero e proprio “viaggio” all’ interno del mondo della protezione civile, scoprendo quanto l’impegno del singolo sia indispensabile al funzionamento dell’intero sistema. Si troveranno anche a condividere idee e procedure ed impareranno a sentirsi parte attiva di una squadra, per un percorso di crescita. La finalità di questo progetto, infatti, è quella di stimolare tra i giovani il senso di responsabilità e di cittadinanza attiva attraverso la condivisione delle buone pratiche di protezione civile.

Per maggiori informazioni e per le iscrizioni è possibile contattare il Presidente della Protezione Civile Flumerese Francesco Giacobbe al numero 3453637124 oppure andare sul sito Protezione Civile Flumerese

Per Ariano Irpino si tratta della prima esperienza del genere. Lo stesso Campo scuola è già iniziato con successo a San Martino Valle Caudina altri ne cominceranno nel corso dell’estate ad Aiello del Sabato, Lapio, Castel Baronia, Monteforte e Montoro.