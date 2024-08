Sagra dello Gnocco, la Prefettura scrive a Comune e Proloco

TAURANO- Una relazione sul carteggio intercorso tra Comune di Taurano e Proloco in merito alla ventinovesima “Sagra dello Gnocco”. La Prefettura di Avellino, con una nota inviata sia all’ente che alla stessa Proloco, avrebbe sollecitato una comunicazione in merito alla vicenda, come è noto chiusa per ora con un diniego all’autorizzazione di eseguire l’evento nel Piazzale di San Giovanni del Palco da parte del Comune per motivi di sicurezza e la scelta della Proloco, che invece aveva segnalato con una serie di note che non vi fossero tali motivi, di annullare la manifestazione non aderendo alla richiesta di location alternative da parte dell’ente. Molto probabilmente, anche alla luce del fatto che molta della corrispondenza tra Comune e Proloco sia stata inviata per conoscenza anche a Palazzo di Governo, il prefetto Rosanna Riflesso ha deciso di chiedere spiegazioni alle parti. La richiesta sarebbe infatti antecedente alla conclusione dell’istruttoria di pochi giorni fa.