Partenio, il Parco lancia una App per segnalare incendi, rifiuti e bracconaggio

PARTENIO- “Diventa il giardiano del Parco”. E’ cosi’ che l’ente con sede a Summonte guidato da Franco Iovino lancia una App, denonimata “Vivi Partenio” che oltre a descrivere le bellezze del patrimonio del Parco sarà utile anche a salvaguardare il territorio. In particolare dal rischio incendi, quello che nelle ultime settimane ha creato maggiori problemi. Infatti proprio per l’emergenza incendi si fa notare dal Parco che “Anche in questa estate stiamo vedendo quanto possano essere devastanti gli incendi. Con Vivi Partenio puoi segnalarli immediatamente, allegando foto per un intervento più rapido”. Intanto Vivi Partenio non è solo una guida. Si legge nella sua presentazione:” È uno strumento fondamentale per proteggere il nostro ambiente”. Una app importante per la segnalazione dei rifiuti, altra spina nel fianco per le montagne del Partenio: “Fotografa e segnala i rifiuti abbandonati. Ogni tuo contributo conta”. Senza dimenticare anche il bracconaggio: Denuncia le attività illegali che minacciano la fauna del Partenio. In buona sostanza quella attivata dal Parco, come spiegano dallo stesso ente non e’ una semplice App: “ma di un vero e proprio strumento di tutela del Parco. Scarica Vivi Partenio e aiutaci a preservare la bellezza e l’integrità delle nostre montagne”. Per questo la sollecitazione e ‘ quella di rendersi parte attiva: “Ogni segnalazione può fare la differenza. Proteggi il Parco, proteggi la tua casa”.