G7 dei ministri dell’Interno, Piantedosi: sarà una bella immagine dell’Italia

SABAUDIA- “Al G7 dei ministri dell’Interno sono sicuro che offriremo una bella immagine dell’Italia”. E’ quello che il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ha assicurato ieri sera a Sabaudia, partecipando alla rassegna culturale “Mediterranea, La civiltà blu”. La location sarà come è noto quella di Mirabella Eclano, per cui il titolare del Viminale ha anche voluto spiegare il senso della scelta, non solo riferito all’affetto e al legame con l’Irpinia: “Ho scelto Mirabella Eclano, in Irpinia, non solo per l’affetto che provo per la mia terra d’origine ma anche per valorizzare la bellezze delle aree interne del nostro Paese”. L’appuntamento con il G7 dei ministri dell’Interno in Irpinia ci sarà nel mese di ottobre. La cornice è quella di Mirabella Eclano, dove dal 2 al 4 ci saranno gli incontri previsti con tutti i titolari dell’Interno dei paesi europei.