Sabina, la miss Irpinia atripaldese sfila per la prima volta nella sua città. Grande emozione per Atripalda e la sua splendida concittadina, Sabina Ioanna Faccadio, che lo scorso 22 agosto, a Montemiletto, è stata incoronata come la più bella della della provincia di Avellino. La 15enne è stata tra le protagoniste, una delle più attese in assoluto, del “Fashion Show” di Atripalda che si è tenuto in piazza Umberto I, organizzato da “Tordiglione Fashon Model Agency Production”.

Per lei, è stata la sua prima vera sfilata nella sua cittadina. “E’stata una grandissima emozione”, ci dice. “Ho sfilato per la prima volta nel mio paese e, soprattutto, davanti a tantissime persone che mi capita di incontrare ogni giorno e che conosco. Quindi è stato davvero molto bello, avevo i brividi addosso. Il giorno dopo, ha ricevuto tantissime telefonate e tantissimi messaggi. Tutti a farmi i complimenti. Sono davvero contenta, la mia città è sempre molto generosa”.

Sabina “vola” sulle ali dell’entusiasmo ma non si monta per nulla la testa. Lei, ha i piedi ben saldi a terra. “Frequento il secondo anno del liceo scientifico Imbriani di Avellino. Vorrei fare il medico, dopo il diploma e la laurea. Quindi, la prima cosa che penso, è studiare. Per me è fondamentale. Ma sarei un’ipocrita se dicessi che non mi piacerebbe continuare anche nel mondo della moda. Sono ancora giovane per decidere, ma lo studio, per me, è fondamentale”.

La modella atripaldese ha partecipato anche a Miss Grand International, il concorso di bellezza più premiato al mondo, presente in oltre 90 nazioni e con oltre 6 milioni di followers, che ha fatto tappa a Telese Terme. Per lei si sono aperte le porte della finale in programma il prossimo 17 settembre.

Altra tappa importante “Ritratti di stelle” a Mirabella Eclano con Manila Nazzaro madrina e conduttrice.