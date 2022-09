Irpinia, positivi in calo ma aumentano i ricoveri ad Ariano. Nel bollettino quotidiano dell’Azienda Sanitaria Locale di Avellino, sono emerse 142 persone contagiate dal covid su 745 tamponi processati. Presso l’ospedale “Frangiane” della città del Tricolle, sono ricoverati 9 pazienti – ieri ne erano 7 – che hanno contratto il virus: 7 in degenza ordinaria e 2 in subintensiva.

Vediamo la “mappa” dei contagi in provincia

Aiello del Sabato 1

Altavilla Irpina 2

Aquilonia 1

Ariano Irpino 12

Atripalda 5

Avella 1

Avellino 15

Bagnoli Irpino 1

Baiano 3

Bisaccia 2

Bonito 2

Carife 1

Casalbore 1

Castelfranci 1

Cesinali 1

Flumeri 4

Fontanarosa 1

Forino 5

Frigento 2

Gesualdo 3

Greci 1

Grottaminarda 4

Lioni 3

Manocalzati 2

Melito Irpino 1

Mercogliano 2

Mirabella Eclano 2

Montaguto 1

Montecalvo Irpino 1

Montefalcione 4

Monteforte Irpino 5

Montella 3

Montemarano 4

Montoro 12

Morra De Sanctis 1

Mugnano del Cardinale 1

Nusco 1

Ospedaletto d’Alpinolo 2

Pago del Vallo di Lauro 1

Paternopoli 2

Prata P.U. 1

Pratola Serra 1

Quindici 2

Roccabascerana 1

Santa Paolina 1

Sant’Angelo dei L. 4

Santo Stefano del Sole 1

Serino 1

Solofra 5

Sperone 1

Taurano 1

Taurasi 1

Teora 1

Tufo 3

Venticano 1