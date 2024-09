Sabina Faccadio nuova Miss Grand International Italia 2024 categoria mascotte

Roma, cuore pulsante della moda e dello spettacolo, ha incoronato la sua nuova regina di bellezza. In una serata indimenticabile, tenutasi presso lo splendido Teatro 1 di Cinecittà World, Micaela Vietto è stata eletta Miss Grand International Italia 2024.

Un Sogno che Diventa Realtà dopo un percorso intenso e ricco di emozioni, che ha visto sfidarsi 23 splendide ragazze categoria mascotte provenienti da ogni angolo d’Italia, è stata proprio Sabina Faccadio a conquistare il cuore della giuria e del pubblico per la categoria mascotte.

Oltre la Bellezza Esteriore Miss Grand International è molto più di un semplice concorso di bellezza. È una piattaforma che celebra la diversità, promuove l’empowerment femminile e si impegna attivamente in cause umanitarie. Le partecipanti non sono solo giudicate in base al loro aspetto fisico, ma anche per la loro intelligenza, il loro carisma e la loro sensibilità sociale.

Il concorso Miss Grand International è strettamente legato alla campagna “Stop the War and Violence”, un appello universale per porre fine ai conflitti e alle sofferenze nel mondo. Le miss, in qualità di ambasciatrici di bellezza, si impegnano a sensibilizzare l’opinione pubblica su queste tematiche e a sostenere progetti umanitari in tutto il mondo.