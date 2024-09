Pd, Autonomia differenziata e divari territoriali: l’incontro a Villamaina

“Giornata de L’Unità 2024, autonomia differenziata e divari territoriali” è il titolo dell’evento promosso dal Circolo PD di Villamaina e inserito all’interno della giornata dell’Unità 2024.

L’appuntamento è per il giorno 5 Settembre 2024, alle ore 18:30, in Piazza Risorgimento, a Villamaina (AV).

L’evento si aprirà con i saluti di Antonio Modano, Segretario Circolo PD Villamaina e il Prof. Nicola Trunfio, Sindaco di Villamaina.

Seguiranno gli interventi degli ospiti presenti: On. Luigi Famiglietti, Deputato I commissione XVII Legislatura; Prof. Giovanni Capobianco, Presidente ANPI prov. Avellino; Rosanna Repole, Sindaco di Sant’Angelo dei Lombardi e Presidente PROGETTO PILOTA AREA SNAI ALTA IRPINA; Giuseppe De Pasquale, Sindaco di Bonito e Presidente dell’Unione dei Comuni Terre Dell’Ufita; Nello Pizza, Segretario Provinciale PD; Adriana Guerriero, Segretaria Circolo PD Grottolella; On. Maurizio Petracca, Consigliere Regionale della Campania.

Inoltre prenderanno parte i Segretari di Circolo PD Avellino e Sindaci della Provincia di Avellino.

L’incontro sarà moderato dalla Dott.ssa Stefania Di Cicilia.

“Questo evento rappresenta un’occasione significativa per discutere le sfide e le opportunità legate all’autonomia differenziata, in particolare nel contesto dei divari territoriali che affliggono il nostro paese – afferma il Segretario Circolo PD Villamaina, Antonio Modano – Pertanto come Circolo PD di Villamaina sentiamo l’esigenza di aprire un tavolo di confronto e di riflessione” – conclude Modano.