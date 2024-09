Danni maltempo, incontro tra Alaia e Caputo per programmare gli interventi nel mandamento

“La Regione Campania sta assicurando il finanziamento dei primi interventi di somma urgenza ai comuni colpiti dal maltempo dello scorso 27 di agosto. Le comunità di Baiano e Mugnano del Cardinale avranno le risorse necessarie affinché venga assicurata non solo una completa pulizia dei centri abitati invasi dal fango e il ripristino del deflusso delle acque, ma anche quelle opere che servano a prevenire le colate di fango quando le piogge si intensificano”. Così in una nota il Consigliere regionale Enzo Alaia, presidente della commissione sanità della Campania, che nella giornata di oggi terrà un incontro con l’Assessore Caputo finalizzato ad un’adeguata programmazione degli interventi necessari.

“In questa fase – aggiunge Alaia – siamo chiamati ad affrontare le conseguenze delle piogge del 27 agosto e a riparare ai danni subìti dalle nostre comunità. Al contempo, però, occorre definire con i sindaci e gli amministratori locali un piano di azione coordinato che preveda interventi mirati per la messa in sicurezza delle aree del Mandamento più a rischio e misure strutturali a lungo termine per la gestione sostenibile del territorio. In questo è necessario coinvolgere i tecnici competenti per garantire che ogni azione intrapresa risponda realmente alle esigenze specifiche del nostro territorio”.

“Gli eventi atmosferici, pesantemente condizionati dal cambiamento climatico, sono sempre più imprevedibili nella loro portata – osserva il consigliere di IV -. E’ importante, pertanto, intervenire tempestivamente e con determinazione per salvaguardare l’incolumità dei cittadini. In tal senso – conclude – il nostro impegno sarà massimo affinché, attraverso una collaborazione stretta tra Regione, enti locali e comunità, si possano prevenire eventi potenzialmente sempre più disastrosi”.