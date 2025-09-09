Sabato Festa de L’Unità a Caposele

Tutto pronto per la Festa de L’Unità che si terrà sabato 13 settembre 2025 a Caposele.

L’evento promosso dal Partito Democratico locale avrà inizio alle ore 19:30 con un momento dedicato al conflitto in Palestina dal titolo “Stop al genocidio”. Successivamente ci sarà un dibattito con illustri rappresentanti delle istituzioni e del PD Irpino dal titolo “Il partito democratico irpino: la sfida della rappresentanza”

Infine ci sarà musica live con il gruppo “RotaRossa” e la degustazione di prodotti tipici con vari stand gastronomici locali.