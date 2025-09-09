San Martino Valle Caudina, incontro con il professore Yosaku Matsutani

Questo pomeriggio si terrà un importante incontro a San Martino V.C. alle ore 19:00. Si tratta di una conversazione con Yosaku Matsutani, professore di estetica all’Università Otemon Gakuin di Osaka (Giappone), dal titolo “Resonant Futures: Energy and Rural Transformations”.
L’evento si terrà nell’ex Macello, che si appresta a diventare un nuovo centro dedicato alla diffusione di culture e arte contemporanea in Valle Caudina ed è parte della Summer School organizzata dall’Associazione Culturale Interzona – APS insieme al Master in Environmental Humanities dell’Università Roma Tre.