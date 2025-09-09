Crisi Sigit: il Comune di Lacedonia esprime piena vicinanza ai lavoratori

L’amministrazione Comunale di Lacedonia – da sempre sensibile alle politiche industriali e al mondo delle attività produttive – è vicina ai lavoratori della Sigit, azienda dell’area industriale del Calaggio, che sta attraversando un periodo di crisi.

Per questo il sindaco di Lacedonia, Antonio di Conza, il 5 settembre c.m. ha partecipato ad un importante tavolo tecnico dove erano presenti l’assessore al lavoro e attività produttive della regione Campania, Antonio Marchiello, i responsabili sindacali provinciali, i rappresentanti della Sigit e le RSU dello stabilimento di Lacedonia.