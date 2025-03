Rubano i dati e ottomila euro fingendosi dipendenti delle Poste: ventinovenne a processo

VALLO LAURO- Grazie alla telefonata di un falso addetto delle Poste Italiane, che comunicava ad una donna la scadenza della propria carta Bancoposta e la necessità di comunicargli il numero della Carta e il codice “PIN” per velocizzare la consegna della nuova carta, erano riusciti ad attivare davvero una nuova carta e nella stessa giornata, a gennaio del 2023, trasferire 8300 euro dalla stessa ad una carta prepagata, intestata ad un ventinovenne del Vallo di Lauro che l’aveva attivata presso le Poste di Taurano. Dopo la denuncia il primo ad essere identificato e’ stato proprio il ventinovenne di Pago Vallo Lauro, per cui la Procura di Napoli ha chiesto ed ottenuto il rinvio a giudizio per i reati di accesso abusivo al sistema informatico e frode informatica (competenza Distrettuale e per questa alla Procura di Napoli). Il Gip del Tribunale di Napoli ha accolto la richiesta della Procura di Napoli, quella firmata dal pm Mariasofia Cozza, rinviando a giudizio davanti alla Terza Sezione Penale (giudice Laviano) il ventinovenne (gli altri complici allo stato non sarebbero ancora identificati) per il prossimo 15 maggio.