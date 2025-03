Congresso Socialisti, Carpentieri: obiettivo Regionali, in campo per eleggere un consigliere

AVELLINO- Un seggio al Consiglio Regionale. E’ l’obiettivo dei Socialisti in Irpinia, che, galvanizzati dalla tre giorni di Congresso Nazionale chiuso ieri mattina a Napoli con l’elezione di Enzo Maraio, in corsa con la sua mozione “Esserci”, ora lavorano a serrare le fila del partito anche in provincia di Avellino. Lo dice senza mezzi termini il segretario provinciale del Psi Sabino Carpentieri, che insieme ai delegati irpini ha sostenuto la mozione Maraio e partecipato ai lavori congressuali. “Il dato che emerge da questo Congresso è che grazie al lavoro di Enzo Maraio, appare chiaro che non ci può essere un centrosinistra senza socialisti. Il peso della nostra storia e delle nostre idee nella coalizione è testimoniato anche dalla grande attenzione dei leader nazionali di tutti i partiti della coalizione, in primis Shlein e Conte”. Come aveva già ricordato qualche giorno fa nell’assemblea precongressuale al Circolo della Stampa Franco Addeo, Carpentieri assicura che “noi ci saremo, per dire la nostra su sanità, aree interne, industria e tanti altri temi di questa provincia”. Il primo banco di prova? Non puo’ che essere che le Regionali. “Il nostro sogno e’ quello di eleggere un consigliere regionale socialista alle prossime consultazioni” ammette Carpentieri. “Ovviamente dobbiamo attendere quale sarà la decisione della Consulta sul terzo mandato per il governatore uscente Vincenzo De Luca. Per noi e’ una risorsa importante, di cui non si potra’ fare a meno in qualsiasi ruolo, a partire dal sostegno in caso di esito positivo della Consulta”. Nell’agenda del segretario provinciale del Psi ci sono anche alcuni nomi. A partire da due sindaci, quello di Ariano Irpino Enrico Franza e quello di Marzano di Nola Franco Addeo. Ma Carpentieri ammette che il sogno e’ anche quello di potere avere nella lista dei Socialisti la figlia del “compianto Aniello De Chiara, Maria”. Intanto la riorganizzazione. Carpentieri assicura: partirà dal capoluogo, noi ci saremo.