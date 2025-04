Ruba vettura a Lauro e la abbandona a Domicella: arrestato un quarantacinquenne

LAURO- Ruba una Fiat Punto mentre il proprietario stava consumando un caffè al bar e scappa da Lauro in direzione Domicella, dove finito fuori strada abbandona la vettura. L’epilogo della vicenda lo hanno scritto gli agenti del Commissariato di Polizia di Stato di Lauro. Gli agenti agli ordini del vicequestore Elio Iannuzzi hanno infatti arrestato un quarantacinquenne, gia’ noto per precedenti specifici, attualmente sottoposto alla sorveglianza speciale con obbligo di dimora a Lauro e all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria (quello applicato nel marzo scorso dal Tribunale di Avellino proprio sulla base dell’arresto eseguito dal Commissariato di Ps di Lauro per il furto di una vettura, due quelle ipotizzate però, nel giro di poche ore). Riuscendo a documentare che il quarantacinquenne fosse l’ autore ( da qui la denuncia per furto) grazie alle telecamere di sorveglianza del Comune di Lauro e di quello di Domicella, dove la macchina con danni ad una ruota e’ stata rinvenuta parcheggiata in un cumulo di terreno, e’ scattata nei confronti del quarantacinquenne la denuncia per la violazione della misura della sorveglianza speciale di Ps. Da qui anche l’arresto. In attesa dell’udienza di convalida, che sarà celebrata nei prossimi giorni, il quarantacinquenne e’ finito in carcere. L’uomo è difeso dall’avvocato Pompeo Le Donne. Nei suoi confronti sono scattate negli ultimi mesi varie denunce per una serie di reati, cagionati anche dallo stato di ebrezza alcolica. Ora lo attende l’ennesima udienza davanti al giudice.