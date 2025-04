Crisi politica, Nargi: “Errori da entrambe le parti, ma col dialogo si supera tutto”

“Gli errori si commettono da entrambe le parti, e probabilmente anche io ho avuto le mie responsabilità in questa vicenda. Tuttavia, stiamo dialogando e sono certa che attraverso il dialogo si supera tutto.” In occasione della cerimonia del 25 aprile, che quest’anno segna l’80° Anniversario della Liberazione dal nazifascismo, la sindaca Laura Nargi è tornata sulla crisi politica che ha investito Palazzo di Città, ricostruendo quanto accaduto tra lei e la sua maggioranza.

“La questione del bilancio non è stata un fattore determinante. Ci siamo dovuti fermare un attimo, perché si è trattato di un problema legato al riconoscimento del ruolo e di rispetto. Ma gli errori non sono da attribuire a una sola parte”, ha precisato la prima cittadina.

“Non stiamo comunque perdendo nemmeno un giorno per aggiornare il bilancio sulla base delle raccomandazioni dei Revisori dei Conti. Ritengo il documento veritiero, corretto e in linea con quelli approvati negli anni passati. Ci saranno elementi di novità che dovremo necessariamente inserire. Non è mai stata messa in discussione la figura dell’assessore Scaletti, così come nessun altro componente della Giunta”, ha concluso Nargi.