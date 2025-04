Aiello, auto in fiamme in Via San Sebastiano: sul posto Vigili e Carabinieri

AIELLO- Intorno alle ore 13:35 di oggi 25 aprile, i Vigili del Fuoco del Comando di Avellino sono intervenuti nel comune di Aiello del Sabato, in via San Sebastiano, a seguito di un incendio che ha interessato un’autovettura. L’ allarme è stato lanciato dalla Polizia di Stato. All’arrivo sul posto, i Vigili del Fuoco hanno provveduto a spegnere le fiamme, impedendo che l’incendio si propagasse e mettere in sicurezza l’area interessata. Presenti sul luogo anche i Carabinieri della stazione di Solofra, per i rilievi del caso e il supporto alle operazioni.