Roy, Francesco, Mattia e Bilal il cordoglio del sindaco Ruggiero per le quattro vittime

Roy, Francesco, Mattia e Bilal. Il sindaco di Mirabella Eclano Giancarlo Ruggiero ha voluto dedicare alle quattro vittime del tragico schianto della scorsa notte in Via Nazionale Passo un messaggio di condoglianze alle loro famiglie a nome di tutta la comunita’ “Con il cuore colmo di dolore, interpretando il sentimento collettivo della nostra comunità, rivolgo a nome della Città di Mirabella Eclano e mio personale i più profondi sentimenti di cordoglio e vicinanza alle famiglie di Roy, Francesco, Mattia e Bilal che in modo inaccettabile hanno perso la vita la scorsa notte a causa di un terribile incidente stradale. Le parole vacillano e vengono meno di fronte a tragedie così grandi.Addio campione”