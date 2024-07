Roy, ventuno anni e la passione per le due ruote ed il pallone

GROTTAMINARDA- Roy Ciampa, 21 anni, uno dei giovani deceduti a seguito dello schianto contro un muretto costato la vita a quattro amici era, come ha ricordato il sindaco di Grottaminarda Marcantonio Spera, il più giovane Presidente di un club ufficiale della Ducati “Motolito Doc Grottaminarda”, il giovane “ha trascorso parte della sua infanzia a Grottaminarda, restandovi molto legato; allo stesso modo la comunità lo ricambiava in termini di affetto ed amicizia ed oggi è sotto shock per una tale, immane, tragedia’. Il “Motolito” a cui il club di Roy è intitolato, è l’unico monumento di tutto il Sud d’Italia dedicato ai centauri vittime della strada. Anche a nome dell’amministrazione di Grottaminarda, Il Sindaco ed il Consiglio Comunale, “facendosi portavoce di questo sentimento di dolore e sconcerto da parte dell’intera comunità, esprimono vicinanza e cordoglio ai genitori di Roy e delle altre tre giovanissime vittime della strada: Bilal Boussadra, Mattia Ciminera, Francesco Di Chiara”. La sua passione per le due ruote ma anche per il calcio. Il ruolo di terzino sinistro Il calcio era la sua altra grande passione. Un messaggio di cordoglio alle famiglie delle vittime anche dall’Us Gesualdo: “Vicini alla famiglie dei 4 ragazzi che questa notte hanno perso la vita in un tragico incidente. Roy Ciampa uno di questi ha vestito per 2 volte la maglietta granata dell’Us Gesualdo, ragazzo speciale che si è sempre distinto per la sua educazione”.