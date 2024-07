Bilal, diciannove anni era già una “promessa” del pugilato

C’era anche Bilal Boussadra, un giovane studente di 19 anni, residente a Mirabella Eclano nella vettura che poco dopo la mezzanotte di ieri si è schiantata contro il muretto che perimetra l’insegna di un’azienda lungo Via Nazionale Passo di Mirabella. Bilal frequentava il Liceo Scientifico ad indirizzo Sportivo «E. Fermi» di Sturno. Nonostante fosse giovanissimo aveva gia’ raggiunto numerosi e importanti traguardi. Proprio per l’ultimo di questi era stato anche premiato dal Comune di Sturno, si tratta del Campionato Italiano di Pugilato Under 22, tenutosi a Mondovì. Gli era stata consegnata una targa di riconoscimento, tra gli applausi di compagni e professori e del suo maestro Sandro Froncillo.