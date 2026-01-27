Si getto’ nelle acque gelide per salvare una donna: medaglia d’oro al colonnello Erre

AVELLINO- Si getto’ nelle acque gelide del Canal Grande di Trieste per salvare una donna, che rischiava di morire. A distanza di tre anni dal gesto e’ stata conferita una medaglia d’oro al valore civile al colonnello della Guardia di Finanza e attuale comandante provinciale delle Fiamme Gialle di Avellino Leonardo Erre. La benemerenza conferita con Decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell’Interno. Nella motivazione il racconto del gesto eroico compiuto dal colonnello Erre. “Con estrema prontezza, libero dal servizio, notata la presenza di un corpo riverso nel Canal Grande, si gettava nelle acque gelide e raggiungeva una donna, giacente in acqua. Sostenendo il corpo della malcapitata, nonostante l’indebolimento muscolare legato alle basse temperature, riusciva a trarla in salvo, spingendola fuori dalle acque e affidandola alle cure dei sanitari intervenuti sul luogo. Mirabile esempio di coraggio e di elette virtù civiche. 30 dicembre 2022 – Trieste”. Aerre