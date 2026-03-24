Rotondi, venticinquenne assolto dall’accusa di furto in un negozio

ROTONDI- Si è conclusa con una sentenza di assoluzione la vicenda giudiziaria che ha visto coinvolto Luigi Cuozzo, imputato per un presunto furto avvenuto nel marzo 2023 ai danni di un esercizio commerciale. Il Tribunale di Avellino ha pronunciato nei suoi confronti sentenza di assoluzione con la formula piena “per non aver commesso il fatto”, al termine di una lunga e articolata discussione in aula.Secondo l’impostazione accusatoria, l’imputato si sarebbe introdotto durante le ore notturne all’interno di un’attività commerciale dopo aver forzato una finestra, sottraendo una modesta somma di denaro dal registratore di cassa. Le indagini avevano portato all’iscrizione nel registro degli indagati di Cuozzo, rinviato poi a giudizio con l’accusa di furto aggravato. Nel corso del processo, la difesa, rappresentata dall’avvocato Stefano Melisi del Foro di Benevento, ha evidenziato diverse incongruenze e lacune probatorie, mettendo in discussione la ricostruzione dei fatti operata dagli inquirenti e sottolineando l’assenza di elementi certi che potessero collocare l’imputato sul luogo del reato al momento del fatto. Durante la lunga discussione finale, la difesa ha ribadito come il quadro probatorio fosse insufficiente per sostenere una pronuncia di condanna, chiedendo l’assoluzione con formula piena.

Il Tribunale di Avellino, accogliendo le tesi difensive, ha quindi assolto Luigi Cuozzo perché non ha commesso il fatto, ponendo fine a una vicenda giudiziaria durata a lungo e durata a lungo e che aveva inciso in maniera significativa sulla vita personale e professionale dell’imputato. Soddisfazione è stata espressa dalla difesa, che ha sottolineato come la sentenza ristabilisca pienamente la verità dei fatti e la totale estraneità del proprio assistito alla vicenda contestata. La decisione del Tribunale chiude definitivamente il caso, restituendo a Cuozzo la piena serenità dopo un lungo periodo segnato dal procedimento penale.