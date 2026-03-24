Rifondazione Comunista, oltre il recinto del “Campo largo”: l’appello per costruire una vera alternativa

Oltre il recinto del “Campo Largo”: Rifondazione Comunista invita le associazioni a costruire un’alternativa vera contro le destre e il finto civismo.

Il tempo delle attese e delle illusioni è scaduto. Il cosiddetto “perimetro” del centrosinistra avellinese si sta delineando ancora una volta come un recinto chiuso, dove le decisioni vengono prese in stanze separate, fuori da ogni logica di reale partecipazione. I tavoli di questi giorni non fanno che procrastinare le decisioni in un gioco di rimpalli che immobilizza le energie della città.

È sotto gli occhi di tutti: le associazioni Controvento, Si Può e App sono state sistematicamente escluse o marginalizzate dal processo decisionale del “Campo Largo”. I tavoli interpartitici si sono ridotti a luoghi di spartizione, dove la proposta politica è subordinata alla conservazione di equilibri che nulla hanno a che fare con il cambiamento.

Rifondazione Comunista di Avellino rivolge un appello a queste realtà: prendete atto che in quel progetto non c’è spazio per una visione radicale della città. Ma la nostra sfida non si ferma qui. L’alternativa che vogliamo costruire deve essere incompatibile e antitetica a due modelli che hanno già fallito:

– il blocco del Centrodestra, una coalizione che risponde a logiche nazionali di conservazione e che non ha ricette per il riscatto sociale del nostro territorio;

– il sedicente “Civismo” di Festa e Nargi: un’esperienza amministrativa che, dietro la maschera delle liste civiche, ha celato una gestione del potere personalistica e opaca, oggi tristemente nota alle cronache.

Non possiamo accettare che la città resti ostaggio di quel “modello Avellino” fatto di appalti, clientelismi e assenza di visione collettiva, che ha portato al commissariamento e al degrado democratico.

Invitiamo Controvento, Si Può e App a superare le ambiguità dei tavoli del centrosinistra per costruire insieme un’alternativa di rottura. È necessario dar vita a un polo civico, sociale e politico che rimetta al centro la questione morale e la trasparenza, contro ogni forma di gestione “padronale” della cosa pubblica, la tutela dei beni comuni e dell’ambiente contro la cementificazione selvaggia, il rilancio dei servizi pubblici, per una città che non sia solo “vetrina” ma comunità solidale.

Rompiamo gli indugi: il campo del cambiamento non è quello delle larghe intese né quello del civismo di facciata. È il campo della coerenza.