Rissa tra giovani in Via Montuori, la Procura chiude l’inchiesta: dieci indagati

AVELLINO- Calci e pugni ed un diciannovenne (oggi ventunenne ndr) che a causa del grave trauma cranico rimediato nel corso della rissa era stato ricoverato in Terapia Intensiva per giorni, restando anche invalido. Quello che avvenne il 17 marzo 2024 in Via Montuori, una traversa della centralissima Via De Concilii. La Procura di Avellino ha chiuso le indagini su quanto avvenuto. Dieci gli avvisi di conclusione delle indagini preliminari firmati dal pm della Procura di Avellino Chiara Guerriero. Otto gli indagati per rissa, si tratta di due ventenni di Prata di Principato Ultra, cinque ragazzi di Avellino. Sette indagati per lesioni gravissime ai danni del diciannovenne. A loro si aggiungono anche due ragazze che, sentite dagli agenti della Squadra Mobile di Avellino, che hanno condotto le indagini, avevano negato che un mazzo di chiavi di auto fosse stato perso da uno degli avellinesi durante la rissa, circostanza che è poi risultata falsa. Gli indagati sono difesi dagli avvocati Stefania Macchia, Nicola D’Archi, Gerardo Santamaria, Quirino Iorio, Paolo Avallone del foro di Vallo della Lucania e Pasquale Annunziata del foro di Salerno. Per gli indagati, dopo i venti giorni utili a chiedere interrogatorio o presentare memorie, la Procura potrà procedere con la richiesta di rinvio a giudizio.